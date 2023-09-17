خطوات لإشاعة الحب المنزلي

جرت العادة أن تكون الرسالة التي تداعب العواطف والمشاعر دائما موجهة للجنس اللطيف، لكن..؟ هل أليس للرجل قلب..؟ أليس له مشاعر..؟ أليس له عقل ولسان ليلطف الجو بعبارات تجعل المكان يزهر..؟ أكيد لديه، ولديه أيضا بقدر الدور الكبير الذي يلعبه في توفير الأمن والرعاية لأهله.

خطوات لإشاعة الحب المنزلي

لذلك أيها الزوج الحبيب

علم أن تلك الكلمة ثقيلة ثقيلة على لسانك.. ولكني سنساعدك على قولها لتكسب بها قلب حبيبتك، أجل اعلم أنها زوجتك ولكن أعلم تمام العلم أنها حبيبتك، وأنك تحبها، وتكنّ لها أعظم المشاعر، وتقدرها أيما تقدير، ولكن لعل مانعك من قولها الكبر أو خوف جرأتها عليك… إلخ، هي أعذار واهية ألقاها عليك الشيطان ليفرق بين المرء وزوجه.

لا يكفي أيها الزوج مجرد إحساسك بتلك المعاني الرقيقة والأحاسيس الفياضة، بل واجبك نحو محبوبتك أن تظهر لها تلك المشاعر، وتلفها في غلاف جميل من الكلمات الحانية التي تكسب بها ود وحب مهجة فؤادك وأم أطفالك، حتى تتحقق لكما السكينة والمودة والرحمة التي بشرك بها الله عز وجل في قوله: “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً”

أولاً: اجلس مع نفسك جلسة خفيفة، وفكر في عشر كلمات على الأقل تستعملهم يوميا لتعبر لها عن حبك لها وتقديرك لقاء ما تفعله لك ولأبنائكما. هل يوجد؟ إذا لم تعثر عليها سارع وألقهم على مسامعها.

الحب المنزلي

ثانياً :إذا تأكدت من حبها لك وتضحيتها من أجلك فقل في نفسك: “فلانة تحبني” وكررها في نفسك عشر مرات

ثالثاً :أيها الزوج “ما جزاء الإحسان إلا الإحسان” مادامت تحبك هكذا فلم لا تحبها أنت أيضًا؟! ستقول: ولكني أحبها.. إذن فقل في نفسك “أنا أحب فلانة” وتدرَّج في هذا القول بتأكيد من التأكيدات حتى تصل إلى عشر مرات مثل: “أنا أحب فلانة جدًا” “بالتأكيد أنا أحبها” “أنا متأكد من أنها تسكن قلبي”… إلخ.

رابعاً :لديك الآن شحنة عاطفية قوية حاول تفريغها.. ولكن الأمر لا يزال صعبا، لذلك فلنبدأ بشيء خفيف قبل أن تصرح بقول كلمة الحب.. اشتري هديه بسيطة لها وقدمها لها مع بعض الكلمات البسيطة، مرفوقة بدعاء لله عزّ وجل كان تقول لها: “أطلب من الله أن تكوني رفيقتي في الجنة”

خامساً والأخيرة: اختر الأوقات المناسبة لتقول لها تلك الكلمات، حتى وآنت في العمل أرسل لها رسالة قصية تعبر عن تقديرك وحبك وهي تطبخ وهي تقوم بأعمال المنزل، وتدرَّج في هذا الأمر حتى تصل لقولها وجهًا لوجه ودون حياء.