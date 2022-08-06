خطوات لتكوني أنثى تمزج بين قوة الشخصية والرقة

1 لا تتكلمي عن امرأة بسوء حتى وإن كانت سيئة

2 لا يجب ان تثرثري على ظروف امرأة مطلقة، أرملة عاقر او كبيرة بالسن، غير مرتبطة أُمية غير متعلمة، جبانة او مترددة شكلها جميل أم قبيح، فالمرأة الراقية تقول قولًا جميلًا، أو تكتفي بالصمت لأنها تؤمن بأن شؤون الآخرين لا تعنيها.

خطوات لتكوني أنثى تمزج بين قوة الشخصية والرقة

3 لا تراقبي امرأة تستفزك، أو أجمل منكِ، أو حظها أفضل من حظك، فكلما راقبتها كلما ازددتِ تشاؤمًا ويأسًا، حتى وإن كنتِ طيبة القلب وغير حسودة، فأحيانًا شيء مميّز تملكه امرأة غيرك وأنت لا تملكيه يُشعرك بالإحباط، وحرقة القلب إن استمريتي بالمراقبة،

فبدلًا من هذا راقبي نفسك، ومؤكد ستكتشفين شيئًا تتميزين به لا تملكه امرأة غيرك.

4 استلهمي من النساء، ولكن لا تقلديهن تقليدًا أعمى، وليكن لك بصمتك الخاصة في حياتك الشخصية.

5 لا تصنفي نفسك بأنكِ الأجمل بل من بين الجميلات،ولتكن لديك الجرأة الكافية لتمدحي امرأة تستحق.

6 كوني أكبر وأجمل من أن تغاري من امرأة جميلة قوّي ثقتك بنفسك. لأنها منبع الجمال أما شكلك فهو كما هو لن يتغير.

خطوات لتكوني أنثى تمزج بين قوة الشخصية والرقة

7 احترمي الرجل الذي يُحبك ولا تعايريه بظروفه أو مادياته، أو ضعف إمكانياته قبلتِ به على ما هو.

فتحملي معه، فقلب الرجل أهم من ماله ارفضيه من البداية، وحددي من الخطوة الأولى ماذا تريدين.

8 يجب ان لا تحسدي امرأة على سعادتها مع رجل، حتى وإن كنت تعيسة وحزينة بعلاقتك، هذه مشكلتك تصرفي وابحثي عن حل لنفسك، فالمرأة السعيدة غير مسؤولة عن شخصيتك.

9 صادقي النساء ولكن لا تثقي الثقة العمياء، واجعلي أمورك بشكل مفأجات، فالمرأة الراقية دائما لديها خصوصيات لا تُظهرها للعلن.

10 ابتكري لنفسك شيء، واصنعي ما يجعلكِ سعيدة احلمي وتواضعي، فالرقي ليس بالمنازل الراقية والقصور، وليس بنوع السيارة والمنصب، وليس بالشهرة ولبس الأحذية والملابس العالمية الباهظة الثمن. والاستعراضات السخيفة، رقي المرأة يا عزيزتي روحها التي تعكس شخصيتها، وعذب لسانها وصدق أمانتها وحلو معشرها.