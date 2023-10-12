خطوبة جنى مقداد تثير الجدل على السوشيال ميديا

تداول رواد السوشيال ميديا خبر خطوبة جني مقداد والتي اشتهرت بأغنية ماما جابت بيبي. وهي أغنية خاصة بالأطفال كانت جني بطلتها.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي الخبر، بعدما كتب أحد المتابعين: “مبروك حبيبتي جنى مقداد”. مع الإشارة إلى حسابها ووضع صورة “خاتم زواج”.

ولاقى الخبر رواجا كبيرا، وأعرب قطاع عريض من الجمهور عن دهشتهم من ارتباط الطفلة التي لم يتجاوز عمرها الـ15 عامًا. ولا تزال في مرحلة الدراسة.

وكتبت متابعة: “مستحيل ما زالت صغيرة”، وأضافت أخرى: “ما شاء الله.. وأنا أتابع ماما جابت بيبي”.

وفي المقابل لم تؤكد عائلة خالد مقداد الخبر أو تنفيه عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

منذ عام قررت جنى مقداد ابنة الإعلامي الأردني خالد مقداد نجمة قناة طيور الجنة الشهيرة ارتداء للحجاب. وجاء ذلك بعد شهرين من بث عائلة جنى مقداد فيديو عبر حسابهم بموقع “يوتيوب” لتشجيع ابنتهم على ارتداء الحجاب.