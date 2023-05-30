خطوبة حورية فرغلي على مذيع عراقي تثير جدلا واسعا

تصدر خبر خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس مواقع التواصل الاجتماعي. فبعد تهديدها بتحريك دعوى قضائية ضدّه، ردّ المذيع العراقي نزار الفارس على تصريحات حورية فرغلي. واتهامها له بفبركة قصة خطبتهما “بحثاً عن الترند”.

ومن خلال سلسلة فيديوهات نشرها عبر حسابه على إنستغرام، فجر اليوم 30 ماي 2023. أكد نزار الفارس أن الممثلة المصرية وافقت بالفعل قبل أن تدّعي بعد ذلك أن القصة مجرّد دعاية.

وقال إن فرغلي كانت مكسورة، وتشكو له من عمليات التجميل. ومن أنها كبرت في السن، وهي أسباب لن تجعلها تتزوج.

وأضاف الفارس: “فقلت لها لو عرضت عليكِ الزواج الآن على الهواء، تقبلين؟ فرِحت جداً ووافقت. ورقصنا على أغنية ماجد المهندس، وكلها تفاصيل مسجّلة وستُذاع قريباً في الحلقة التي صوّرتها معها”.

وتابع حديثه قائلاً: “استغربت حين قالت حورية فرغلي إن خطوبتنا غير حقيقية. وإني استغللتها، لأنه كان يُفترض أن نتقابل مرة جديدة، ولأنها كانت فرحانة حين عرضت عليها الخطوبة”.

البداية كانت من وسائل إعلام مصرية نشرت خبراً عن خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس. وأرفقته بصورٍ وفيديو لهما في منزلها وهو يعلن خطبته عليها.

وانتشر الخبر بسرعة بعدما تناقلته وسائل إعلامية مختلفة، تبع ذلك إعلان المذيعة المصرية ريهام سعيد. عن خبر خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس. ونشرها لصور “الاحتفال”، ومقطع مصور قالت إنه حصري قبل أن تعلن لاحقاً أن الفارس أرسله.

لكن حورية فرغلي اتصلت بريهام سعيد مباشرةً على الهواء، في برنامج “صبايا الشمس”. لتنفي الخبر جملةً وتفصيلاً، وتؤكد أن فيديو الرقص. لم يكن إلا مجاملة لمذيعٍ سألها إن كانت تريد أن ترقص على أنغام أغنية ماجد المهندس، مهددةً بمقاضاته.

كما تابعت: “كنت أجامله وأرحب به، ولكنه كان يصوّر طوال الوقت بهاتفه، وخلال تصوير الفيديو كنا بنهزّر مش بنصوّر”.

وختمت حورية فرغلي حديثها عن خطوبتها من نزار الفارس قائلة: “أنا نادمة لأني أجريتُ معه حواراً. والحقيقة أني لو تجوزت مصر كلها هتعرف عشان هبقى فخورة، لكني لن أتزوج الآن ولا يوجد أحد في حياتي”.