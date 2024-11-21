خطوة احترافية.. إدارة الحراش ترد على حادثة الاعتداء على لاعبها بالخروب

تقدمت إدارة اتحاد الحراش بخالص شكرها لإدارة وجماهير نادي جمعية الخروب، على حسن الاستقبال في المباراة الماضية،

وفي بيان نشرته عبر صفحتها على فايسبوك. أكدت إدارة “الصفراء” أن العلاقة الأخوية بين الناديين ستبقى قوية ولن تتأثر بأي تصرف منعزل. في إشارة إلى الحادثة التي تعرض لها مهاجم الحراش، لعور، حيث أصيب بضربة قوية بحجر طائش على مستوى الرأس.

وقدمت إدارة النادي العاصمي تقديرها الكبير للمسؤولين عن المباراة الذين ضمنوا سلامة اللاعبين قبل و أثناء وبعد المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة.