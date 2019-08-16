خطوة تفصل أوناس عن اللعب مع عطال!

أصبح الدولي الجزائري آدم أوناس على بُعد خُطوة فقط من الإلتحاق بصفوف العودة الى الليغ 1 الفرنسية، خلال الميركاتو الجاري.

وكشفت جريدة “ليكيب” بان اليساري في مُفاوضات مُتقدمة مع نادي “نيس”، والذي يريد الإستفادة منه على شكل إعارة لموسم واحد.

وسيجد صاحب الأهداف الثلاثة في الكان 2019 نفسه يلعب الى جانب مُواطنه يوسف عطال، في حالة حسم الصفقة.

ووفقا لذات المصدر، فإن “جيم راتكليف”، المالك الجديد لـ”العقبان”، ينوي الإستمثار بشكل كبير بداية من هذه الصائفة.

وينوي رجل الأعمال البريطاني صرف القيمة المالية اللازمة من أجل إستقدام الجناح الطائر، لتدعيم تشكيلة “باتريك فييرا”.

وسيكون إنتقال أوناس لفريق الجنوب مُفاجأة كبيرة، بإعتبار أن هذا الأخير لم يضعه في حساباته تماما في الفترة الماضية.

وكان “ليل” هو الوجهة الأقرب لصاحب الـ22 عاما، قبل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب في الساعات الأخيرة.