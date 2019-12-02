خطوة تفصل دولور على خطف مكانة سليماني!

أصبح الدولي الجزائري أندي دولور، على بعد خُطوة من خطف مكانة مُواطنه، إسلام سليماني، في صدارة أفضل لاعبي الليغ 1.

وقفز صاحب القذفات الصاروخية، لمركز وصافة الترتيب الذي تُعده جريدة “ليكيب” كل أسبوع، بعد تألقه اللافت مع مونبوليي.

وأصبح نجم مونبوليي، يمتلك مُعدل تنقيط يصل لـ6.14، في وقت أن سوبر سليم لديه مُعدل تنقيط غير بعيد بـ6.4.

يُذكر بأن مُهاجم المنتخب الوطني، تمكن من تسجيل هدف عالمي في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي أمام أميان.

ويُصنف الغجري حاليا، كأفضل لاعب في فريقه دون أي مُنازع منذ بداية الموسم الجاري.