خطوة تفصل مبابي عن مدريد وهذه قيمة الصفقة

إقترب نجم كرة القدم الفرنسية، كيليان مبابي، أكثر فأكثر من العملاق ريال مدريد، وذلك بعدما دخلت المُفاوضات بخصوصه المرحلة الأخيرة، ويُفترض الإعلان عن الصفقة في الساعات القليلة القادمة، وأكدت جريدة “ليكيب” بأن قيمة تحويل المُهاجم مُتعدد المناصب ستصل لحدود الـ180 مليون أورو كاملة، رغم أنه في العام الأخير من عقده مع باريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة الرياضية الأولى في فرنسا، بأن بطل العالم مُصر على اللعب في “الميرينغي“، وهو ما جعل إدارة الرئيس ناصر الخليفي، ترضخ للأمر الواقع، وتقبل العرض الذي وصلها من فلورانتينو بيريز والذي كان بقيمة 170 مليون، إضافة لتحفيزات أخرى بقيمة 10 ملايين أورو.

وكان مبابي، قد أعلن رغبته في مغادرة “البي أس جي”، بعد وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي، مُبديا رغبته في أن يكون النجم الأول للفريق لا أن يبقى في ظل البرغوث، والذي يتواجد من جهته في المنعرج الأخير من مشواره الكروي الكبير.