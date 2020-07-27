خطوة تفصل مدافع الخضر عن ناديه الجديد

أصبح الدولي الجزائري محمد سليم فارس، على بعد خطوة من الإلتحاق بناد جديد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وفقا للإعلام الإيطالي.

وتوصل الظهير الأيسر لإتفاق نهائي مع تورينو، والذي كان يُراقبه طيلة الأشهر الماضية، وينتظر نهاية الموسم فقط لترسيم الأمور معه.

ويُرتقب أن تعرف الأيام القادمة، الروتوشات الأخيرة في المُفاوضات، خاصة ما تعلق بتحديد سعر اللاعب من طرف فريقه سبال.

يُذكر بأن بطل إفريقيا، كان قادرا على الإلتحاق بفريق أعلى مُستوى، لولا الإصابة الخطيرة التي كان قد تعرض لها بداية الموسم المنقضي.