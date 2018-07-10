خطوة حاسمة من “ليستر سيتي” تجاه محرز!

شهدت الساعات الأخيرة، تطورات إيجابية جدّا بخصوص وضعية الدولي الجزائري، رياض محرز، وإنتقاله المُنتظر لصفوف بطل “البريمير ليغ” “مانشستر سيتي”.

وتلقى الجناح الطائر، الضوء الأخضر من إدارة “ليستر” بعدم التواجد مع تشكيلة “كلود بويال” المُنتقلة لـ”إيفيان” الفرنسية لإقامة تربص هناك.

وتأتي هذه الخُطوة الغير مُنتظرة، لتؤكد بأن نجم المنتخب الوطني، سيُغير الأجواء لامحالة من هنا لنهاية الأسبوع على أكثر تقدير.

وإتفقت وسائل الإعلام البريطانية على أن أفضل لاعب في إفريقيا 2016، سيكون عنصرا في صفوف “السيتزنس” في أقرب الآجال الممكنة.