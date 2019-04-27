خطوط جوية جديدة بين تونس والجزائر هذه الصائفة

ستتدعم الخطوط الجوية الجزائرية نحو تونس بخطوط جديدة تزامنا وموسم الإصطياف وتشجيع السياحة بين البلدين.

وكشف فؤاد بن حليمة المندوب الجهوي للسياحة بالمانستير بتونس عن دراسة إطلاق خطوط جوية جديدة خلال الأيام القادمة.

ويتعلق الأمر بخط جوي جديد يربط وهران والمناستير بتونس ومطار الجزائر والمناستير بتونس.

حيث ستؤمن الرحلات الخطوط الجوية الجزائرية والتونسية حسب الاتفاقات السارية بين البلدين

وأضاف فؤاد بن حليمة أن الخطوط الجوية الجديدة بين الجزائر وتونس تأتي تحضيرا لموسم الإصطياف وتدعيما للسياحة بين البلدين.