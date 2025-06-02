خطوط نقل جديدة لربط مختلف الولايات ابتداءً من 4 جوان

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تدعيم الخطوط الحالية وخلق خطوط جديدة لربط مختلف الولايات تنطلق ابتداءً من 04 جوان 2025.

وحسب بيان للشركة، تشهد العملية اطلاق الخطوط الجديدة التالية:

خط جديد ليلي للقطارات يربط مدينة الجزائر بـمدينة تلمسان مرورا بمديني وهران وسيدي بلعباس. وخط جديد يربط مدينة قسنطينة بمدينة بسكرة مرورا بمدينة باتنة. وتم تدعيم خط الجزائر-وهران برحلتين نهاريتين إضافيتين بوتيرة يومية.

كما تم برمجة هذه الخطوط والرحلات لربط الولايات الشرقية بالولايات الغربية للوطن. وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 04 جوان 2025 حسب البرنامج التالي:

الجزائر - تلمسان : الانطلاق على الساعة 00: 22

تلمسان – الجزائر : الانطلاق على الساعة 30: 19

بسكرة – قسنطينة : الانطلاق على الساعة 04:30

قسنطينة – بسكرة : الانطلاق على الساعة 16:40

الجزائر – وهران : الانطلاق على الساعة 09:45

وهران – الجزائر : الانطلاق على الساعة 10:00

هذا وتؤكد الشركة أنها تسعى دائما للإصغاء لطلبات المسافرين والاستجابة لها، من أجل خدمة أفضل.