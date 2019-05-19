خطيبة خاشقجي تلتقي برئيسة مجلس النواب الأمريكي

نشرت خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، صورا لها صحبة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، “نانسي بيلوسي”.

وعلقت جنكير على الصور التي نشرتها على تويتر، قائلة: “عندما تقترب القلوب تتحدث لغة يصعب ترجمتها، التقيت بهذه المرأة القوية عضوة الكونغرس، وتشاركنا حزننا الواحد، وهو فقدان الحبيب، وصاحب القلم الحر”.

وأضافت خديجة: “دعتني إلى مكتبها خلال زيارتي وتعرفت عليها عن قرب، أنا فخورة بمعرفتها وبوقوفها الكامل مع قضيتي وقضية كل أصحاب الحرية”.

وكانت خديجة، قد تحدثت، الخميس الماضي، وللمرة الأولى، أمام لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي عن قتلة خاشقجي.

وطالبت خديجة، بضرورة إجراء تحقيق شفاف وكامل حول مقتله، وتقديم المسؤولين عن قتله أمام العدالة.

وقتل الصحفي السعودي، في الثاني من أكتوبر العام الماضي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وأعلنت الرياض مقتل خاشقجي، بعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، وقامت بتوقيف 18 سعوديا في إطار التحقيقات.

https://twitter.com/mercan_resifi/status/1129959922249228289/photo/1