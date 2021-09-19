خطيبتي تضيق عليّ الخناق وتقهرني

تقدمت لخطبتها إذعانا لرغبتها حيث أنها ألحت عليّ حتى أنهي هذه الخطوة، خاصة مع والدها الذي أقسم بأنه سيوقفها عن العمل بعد أن أكتشف علاقتنا.

الأمور وبعد أن صارت في صف الحبيبة التي أحسست بأنها وضعتني أمام الأمر الواقع ونالت مرادها، لم تعد بنفس القدر الذي كنت عليه من العواطف مع الفتاة التي كنت أحبها قبلا، حيث أنني وجدت نفسي مع فتاة تضيق الخناق علي، وعوض أن أكون أنا الأمر الناهي في علاقتنا الرسمية، وجدت نفسي مضطرا لأن أكون رهن إشارتها و إشارة والدها وكل أهلها في ظل الغياب المستميت لأهلي

لن أكذب إن قلت أن الصراع واللاحوار صار أهم ما يميز علاقتنا، ولعل أكثر ما يزعجني في الأمر أنني بت مسيّرا لا مخيّرا في علاقة الأجدر بي أن أكون الأمر الناهي فيها، ولو كان بوسعي إخبار كل من يحسدني على أنني أقدمت على خطبة الفتاة التي كنت أحبها لأخبرت الجميع بأن خطوبتنا أمر شكلي وبأننا لم نعد نعيش الحب الفعلي، فما هو السبيل للخروج من هذه المحنة؟

الرد:

من الواضح أخي أن البرود سرعان ما إكتنف علاقتك العاطفية بكثير من التمكن وفي وقت قياسي،

ولأن لغة الحوار غابت بينكما،فقد حدث ما حدث أخي وها أنت تدفع الثمن غاليا، و من هذا الباب أخي من الجميل أن تخبرها بالأمر الذي طرأ بينكما وبأنك لم تعد تطيق هذه التصرفات التي لم تكن تعرفها عليها، كما أنه عليك التكلم مع والدها في الأمر بكل صراحة

لست مسيرا أخي، ويمكنك الإنتفاظ والتعبير عن رأيك بكل صراحة وبدون خوف ما دمت على حق،

حيث لا يجوز لك أن تبقى على هذا الحال، فلا تقدم على فك ما بينكما بطريقة تهورية إلا إذا وجدت أن كل السبل سدت، وكان الله في عونك