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قناة النهار

خطيبي كثير الشك والغيرة ما عرفتش واش ندير معاه

بقلم قناة النهار
خطيبي كثير الشك والغيرة ما عرفتش واش ندير معاه
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خطيبي كثير الشك والغيرة ما عرفتش واش ندير معاه

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