حسبته رفيق الدرب المناسب إلا أنه خذلني بنذالته ولهثه وراء النساء

خطيبي يهددني بصوري بعد أن فسخت خطبتي منه

سيدتي، أنا شابة محطمة أتعبني التفكير وأرهقني التدبير، فما أمر به لا أحسد عليه من العدوّ فكيف يكون ذلك من الحبيب.قبلت بخطبتي على شاب ظننته رفيع المستوى جميل الأخلاق، فما أبانه في بداية خطوبتنا جعلني أتوسم فيه الخير الكثير، فقبلت بمسألة الزواج وأنا في قمة السعادة لدرجة لا يمكن تصورها، ولعلّ ولعي بالخطيب جعلني أقبل بترسيم خطوبتنا بالعقد الشرعي فيما أرجأت العقد المدني إلى وقت لاحق.

وخلال فترة الخطوبة تقاربت إلى حدّ بعيد مع خطيبي الذي أقنعني بأنني زوجته فحلل لي بعض الأشياء والأمور من تلك التي تحدث بين الأزواج، ولقلة خبرتي فقد إنصعت له أيما انصياع، وفي ذات الفترة أي فترة الخطوبة تنامى إلى مسامعي بعض التفاصيل غير المشرفة عن خطيبي الذي اتهمه بعض معارفي بملاحقة النساء ومحاولته النيل منهن، في البدء لم أعر للأمر اهتماما، لكنني وجدت نفسي أتقصى الأمر، فوجدت ما لم أكن يوما أحسب حسابه، فخطيبي سيدتي مهووس بالنساء، وهو عدا ذلك متورط في عدة علاقات مشبوهة منع نساء تكبرنه سنا من المطلقات والأرامل وحتى المتزوجات.

أمر مثل هذا وبأدلّة دامغة تدين من تمنيت أن لا يكون ما أمسكته عنه كبراهين يعصف بحياتي، جعلني سيدتي أقدم على فسخ خطبتي بلا تفكير من شاب معتوه مغرور طائش غير مسؤول يدّعي العفة والتحصّن ضدّ المغريات والفتن، إلا أنه غارق فيها من رأسه إلى أخمص قدميه .

قراري لم يرق لمن كشّر على أنيابه، لدرجة سوّلت له نفسه أن يهددني بصور حميمية جمعتنا خلال فترة خطوبتنا، خاصة وأنني منحت الأدلة والبراهين لأهله وأهلي الذين إستغربوا لمسألة فسخ خطوبتنا بهذه الطريقة.

متخوفة أنا من عواقب الأمور، ولست أريد لنفسي أن تسقط في دوامة الخوف وسياسة ليّ الذراع. فماذا عساي أفعل سيدتي؟وكيف لي حتى اخرج من هذه العقدة؟ وهل لحاضري أن يتأثر بسبب ماضيّ ؟

أختكم ش.نهلة من الغرب الجزائري.

الــــــرد:

تقع عديد الفتيات ضحايا الحب الكاذب، فتتورطن بمجرد أن يقوم من تتوسمن فيه خيرا بالتقدم لخطبتهنّ، فتظنّ الواحدة منهن أنها بلغت عنان السماء من فرط السعادة، فتسوّل لها نفسها أن تنصاع لكل ما يمليه عليها الخطيب غير أبهة للعواقب، حيث أن هناك من تتمادى إلى أن تفقد شرفها وتحمل سفاحا فتضع أهلها ونفسها في إعصار لا تنجو منه .

عيبك أختاه في هذا المشكل أنك لم تتحرّي كفاية عن الشاب الذي تقدّم إليك خاطبا، حيث أنك تسرعت وأهلك في ترسيم ما بينكما بالعقد الشرعي الذي حللّ في نظرك طلبات الخطيب، فوقعت معه في المحظور الذي ولولا ستر الله لحدث ما لا يحمد عقباه.

وعن تخوفك أختاه، أخبرك وبكل ثقة من أن ما يفعله الخطيب معك لا يعبر إلا عن شيء واحد وهو ضعف شخصيته وغبائه، حيث أنه لن يقدم على أمر من شأنه أن يقلل من قيمته ويمسّ بكيانه كرجل يعرف ما يريد، حيث أن نهمه وهوسه بالنساء لا حدود له، كما أنه ليس بالمغفل حتى يضع نفسه أمام أهلك وبالخصوص أهله وأنت من منحتهم الحجج الدامغة لخيانته لك وعدم جدواه كعريس أو رجل ذو هيبة وشرف. ومن هذا الباب أنصحك بضرورة إخطار أهلك وأهله بالتهديدات التي يمارسها عليك حتى يضعوا لغطرسة هذا الشاب الدنيء النوايا حدّا يجعلك تخرجين سالمة غانمة من هذا المشكل الذي يراد منه تحطيم مستقبلك وكل كيانك كأنثى.

ومن منبر صفحتنا الغراء نسدي لبنات حواء نصيحة من ذهب، حيث أنه لا يجب للواحدة منا أن تنخدع لمجرد أن أحدا من الشباب تقدم لخطبتنا فنسمح لأنفسنا الدخول في متاهة المحظور ومن أن نخرج عن نطاق ما جبلنا عليه من عادات وتقاليد وحتى مبادئ كرمى لإرضاء الحبيب أو الخطيب الذي لم نعرف ونتأكد بعد من نواياه ومعدنه.

ردت: س.بوزيدي.

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