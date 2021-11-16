 خطيبي يهدنني بصوري بعد أن فسخت خطبتي منه

خطيبي يهدنني بصوري

سيدتي، أنا شابة محطمة حيث أتعبني التفكير لأني قبلت بخطبتي على شاب الذي ظننته رفيع المستوى وجميل الأخلاق، فما أبانه في بداية خطوبتنا جعلني أتوسم فيه الخير الكثير، كما قبلت بمسألة الزواج وأنا في قمة السعادة .

لكن خلال فترة الخطوبة تقاربت إلى حدّ بعيد مع خطيبي لأنه أقنعني بأنني زوجته فحلل لي بعض الأشياء . وفي فترة الخطوبة تنامى إلى مسامعي بعض التفاصيل غير المشرفة عن خطيبي.

خطيبي يهدنني بصوري

والذي إتهمه بعض معارفي بملاحقة النساء ومحاولته النيل منهن، في البدء لم أعر للأمر إهتماما، ولكنني وجدت نفسي أتقصى الأمر، لأن خطيبي مهووس بالنساء وهو كذلك متورط في عدة علاقات مشبوهة.

متخوفة أنا من عواقب الأمور، ولست أريد لنفسي أن تسقط في دوامة الخوف وسياسة ليّ الذراع فماذا عساي أفعل سيدتي.

الرد:

عيبك أختاه في هذا المشكل أنك لم تتحرّي كفاية عن الشاب الذي تقدّم إليك خاطبا، حيث أنك تسرعت وأهلك في ترسيم ما بينكما بالعقد الشرعي. فوقعت معه في المحظور

وعن تخوفك أختاه، أخبرك وبكل ثقة من أن ما يفعله الخطيب معك لا يعبر إلا عن شيء واحد وهو ضعف شخصيته وغبائه، حيث أنه لن يقدم على أمر الذي من شأنه أن يقلل من قيمته ويمسّ بكيانه كرجل يعرف ما يريد،

كما أن هوسه بالنساء لا حدود له، فهو ليس بالمغفل حتى يضع نفسه أمام أهلك كذلك بالخصوص أهله ولكن أنت من منحتهم الحجج الدامغة لخيانته لك. وبذلك . أنصحك بضرورة إخطار أهلك وأهله بالتهديدات التي يمارسها عليك .

ومن منبر صفحتنا نسدي لبنات حواء نصيحة . حيث أنه لا يجب للواحدة منا أن تنخدع لمجرد أن أحدا من الشباب تقدم لخطبتنا فنسمح لأنفسنا الدخول في متاهة المحظور لإرضاء الحبيب أو الخطيب.