خطير جدا.. مجهولون يلقون بشخص من سيارة ويهربون في وهران!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قام أحد المواطنين بتصويره على مستوى طريق سيدي البشير بولاية وهران، حيث وثّقت مشاهد الفيديو سيارة سوداء اللون من نوع “Aveo” تسير بسرعة فائقة، والتي كانت محل ملاحقة من طرف سيارة أخرى على متنها مصور الفيديو.

وقام هذا المواطن بملاحقة السيارة -أفيو “Aveo”- بغرض تسجيل رقم لوحة الترقيم الخاصة بها.

وحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل، فإن هذا المواطن رصد إلقاء بشخص من داخل السيارة ورميه على حافة الطريق. والهروب بسرعة جنونية، ليقرر ملاحقتها.

كما أرجع متداولو هذا الفيديو أن المواطن صاحب الفيديو عاد إلى مكان الحادثة، وتبين أن الضحية-الشخص المُلقى به- طالب جامعي تعرض للاعتداء والسرقة.

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