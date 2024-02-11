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قناة النهار

خطير جدا.. مشاهد صادمة لسفينة تغرق على المباشر في سواحل فوكة !!

بقلم بوعلام عادل
خطير جدا.. مشاهد صادمة لسفينة تغرق على المباشر في سواحل فوكة !!
حوادث
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خطير جدا.. مشاهد صادمة لسفينة تغرق على المباشر في سواحل فوكة !!

رابط دائم : https://nhar.tv/ScgQ1
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