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خطير جدا.. وردة خرجت للشارع بسبب مرت باباها 😢كانت تضربني😭!

بقلم النهار أونلاين
خطير جدا.. وردة خرجت للشارع بسبب مرت باباها 😢كانت تضربني😭!
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خطير جدا.. وردة خرجت للشارع بسبب مرت باباها 😢كانت تضربني😭!

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