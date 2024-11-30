خطير.. مصير إبنك بين يديك

تلعب الأسرة خاصة الأم والأب دورًا حاسما في تكوين شخصية الطفل، وتشكيل سلوكياته، وحمايته من الانحرافات، لما تقوم به من دور تربوي وتوجيهي حتى يكتسب معارفه وخبراته في الحياة.

فإن كان التوجيه حسن نشأ الطفل بطريقة سوية، أما إن كان الأسلوب خاطئ هنا وبطريقة غير مباشرة فإن الوالدين يضعان أولادهم في طريق الانحراف الذي سيتعبهم لاحقا.

وفيما يلي نضع بين أيديكم أهم النقاط التي يجب الانتباه لها في تربية الأبناء:

الآباء الذين يلبون كل طلبات الطفل، فهذا الطفل معتقدًا أن له الحق في ما يريد.

الآباء الذي يضحكون عندما يتكلم ابنه بألفاظ نابية أو بوقاحة، يكبر الطفل معتقدًا أن عدم الاحترام أمر طبيعي وممتع.

حين لا يُوبخ الطفل على سوء السلوك، يكبر الطفل معتقدًا أنه لا توجد قواعد في المجتمع.

إذا قام الوالدين دوما بتنظيف مكان الطفل، يكبر الطفل معتقدًا أن الآخرين يمكنهم تحمل مسؤولياتهم.

الآباء الذين يسمحون لهم بمشاهدة التلفاز أو الهواتف المحمولة دون تحديد جداول لأن الطفل يبكي ويصرخ. سوف يكبرون معتقدين أنه لا توجد حدود أو اختلافات بين الكبار والأطفال.

الآباء الذين يقدمون أموالاً لأبنائهم متى شاءوا، سوف يكبرون وهم يفكرون في أن كسب المال أمر سهل. ولن يترددوا في فعل أي شيء عندما لا يتمكنون من الحصول عليه.