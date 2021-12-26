خطير.. هكذا نجا قطارين من كارثة حقيقية بمعسكر وسعيدة

سجلت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد حالتي إعتداء خطيرين على خط السكة الحديدية بولايتي معسكر وسعيدة.

ونشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فيديو وصورا للإعتداء الذي قام به أطفال عبر خط السكة الحديدية بسعيدة ومعسكر. حيث قاموا بوضع حجارة وصخور وأشياء صلبة على السكة الحديدية، لعرقلة سير القطار. كما قد تؤدي هذه التصرفات إلى نتائج وخيمة لا يحمد عقباها.

وعليه تناشد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الأولياء والعقلاء وفعاليات المجتمع المدني في المناطق التي تعبرها السكة الحديدية. للمساهمة في التوعية والتصدي لهذه الظواهر المفتعلة التي قد تتسبب في حوادث نتائجها كارثية.

كما تتساءل الشركة عن الأسباب والدوافع للإقبال على هذه الاعتداءات المتكررة دون أدنى تقدير لحجم المخاطر التي قد يسببها هذا المعتدي. كما أكدت أنها ستتخذ الخطوات القانونية لتقديم الجناة أمام الجهات القضائية.

مشيرة إلى أن قطار خط الجزائر – وهران يتعرض يوميا لمثل هذه الإعتداءات والتي تؤدي إلى تعطل حركة سير القطارات بشكل كبير جدا.

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