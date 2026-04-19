خط السكة الحديدية “الجزائر-تمنراست” يدخل الخدمة نهاية 2028

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن مشروع خط السكك الحديدية الرابط بين العاصمة وولاية الأغواط، مرورا بكلٍّ من غرداية والمنيعة وعين صالح، وصولا إلى تمنراست، سيدخل حيّز الخدمة مع نهاية سنة 2028.

وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء اليوم الأحد.

وأوضح رئيس الجمهورية أن مشروع خط السكك الحديدية الرابط بين العاصمة وتمنراست هو المشروع الجديد للقرن، ولا يقل أهمية عن مشروع غارا جبيلات.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر ستشرع في تصدير فوسفات بلاد الحدبة نهاية مارس 2027، بعد استكمال الخط المنجمي الشرقي الرابط بين بلاد الحدبة وواد الكبريت وعنابة.