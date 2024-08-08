خط السكة الحديدية الجزائر– تونس.. هذا موعد الانطلاق والأسعار

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية الجزائرية، اعن إعادة تشغيل خط السكة الحديدية الرابط بين الجزائر وتونس، وذلك بعد انقطاع دام ما يقارب 30 سنة.

وسيتم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لهذا الخط يوم 10 أوت 2024. على أن تنطلق الرحلة التجارية الأولى من محطة تونس العاصمة يوم الأحد 11 اوت 2024. بينما ستنطلق الرحلة التجارية الأولى من محطة عنابة يوم الثلاثاء 13 أوت 2024.

ويتكوّن القطار الذي سيضمن نقل المسافرين على هذا الخط، على مسافة 357 كلم. من عربتين من الدرجة الأولى وعربتين من الدرجة الثانية. بطاقة استيعاب تصل إلى 300 مسافر في الرحلة الواحدة، إضافة إلى عربة. لضمان خدمات الإطعام أثناء الرحلة وعربة إضافية مخصصة لنقل الأمتعة.

وسيتم برمجة رحلة يومية بين البلدين، في مرحلة أولى، انطلاقا من محطة عنابة، مرورًا بكل من سوق أهراس، غار الدماء. جندوبة، وباجة، وصولًا إلى العاصمة تونس، على أن يتم تدريجيا. رفع عدد الرحلات وزيادة عدد المقاعد بحسب الطلب المسجّل من طرف المسافرين.

وسيكون برنامج الرحلات كما يلي:

-انطلاقا من محطة القطار عنابة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، على الساعة التاسعة (09.00) صباحا. لتصل إلى تونس العاصمة، على الساعة السادسة وسبع وعشرون دقيقة (18.27).

-انطلاقا من محطة تونس أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، على الساعة الثامنة وخمس وعشرون دقيقة (08.25)، لتصل إلى عنابة على الساعة السادسة وعشرون دقيقة (18.20).

وستتم إجراءات العبور على مستوى محطة سوق أهراس الدولية بالنسبة للجزائر. وعلى مستوى محطة غار الدماء بالنسبة لتونس.

ويمكن للمسافرين اقتناء تذاكر السفر في محطتي عنابة وسوق اهراس. أو في محطات الجزائر، وهران وقسنطينة.

وتم ضبط تسعيرة تنافسية مقارنة بوسائل النقل الأخرى، كما يلي:

-سعر تذكرة الدرجة الأولى 1900 د.ج، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 1640 د.ج.

- سعر تذكرة الدرجة الأولى ذهاباً وإياباً 3485 د.ج وسعر تذكرة الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً 3040 د.ج .

-مجانية النقل للأطفال دون 4 سنوات، مع تخفيض بنسبة 50% للأطفال من 4 إلى 12 سنة.