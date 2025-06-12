خط السكة الحديدية المنجمي بشار- غارا جبيلات..تسليم مقطع 100كلم مع نهاية 2025

يرتقب تسليم مع نهاية العام الجاري مقطع 100 كلم الذي يتكفل بتجسيده مجمع كوسيدار ضمن مشروع خط السكة الحديدية المنجمي بشار- منجم غارا جبيلات للحديد (ولاية تندوف).

وحسب مدير مشاريع السكة الحديدية بذات المجمع العمومي بدر الدين نويوة. في تصريح ل”وأج”. أن مجمع كوسيدار يتكفل بإنجاز 200 كلم ضمن هذا المشروع الضخم منها مقطع بشار- العبادلة على مسافة 100 كلم والذي أشرف على تدشينه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أفريل المنصرم. على أن يتم تسليم مقطع 100 كلم الأخرى مع نهاية العام الجاري.

يذكر أن مشروع خط السكة الحديدية المنجمي.الذي يربط بشار بمنجم غارا جبيلات للحديد يمتد على مسافة إجمالية تقدر ب 950 كلم.

وأضاف ذات المسؤول أن “مجمع كوسيدار يتكفل أيضا ضمن نفس المشروع الاستراتيجي والضخم بإنجاز 30 بالمائة. من الشطر الممتد على مسافة 575 كم مع الشريك الصيني” .

وذكر نويوة أن ذات المجمع تكفل بإنجاز عدد من مقاطع خطوط السكة الحديدية. على غرار بوغزول- الجلفة والجلفة-الأغواط وبوغزول- قصر البخاري.

كما يطمح مجمع كوسيدار (كوسيدار-أشغال عمومية) المشاركة في أشغال انجاز خط السكك الحديدية الرابط بين الجزائر العاصمة. وتمنراست الذي سينطلق خلال السنة الجارية.