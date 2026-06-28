خط السكك الحديدية الجزائر-تمنراست وملفات أخرى على طاولة اجتماع هام لجلاوي

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا. خصص لمتابعة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بمشاريع خط السكك الحديدية.

وذلك بحضور الإطارات المركزية للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية وإطاراتها. إلى جانب الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين لكل من المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية (SNTP). كوسيدار للأشغال العمومية (Cosider TP)، كوسيدار للمنشآت الفنية (Cosider OA). جي سي بي(GCB)، إنفرافير (Infrafer)، إنفراراي (Infrarail)، سابطا (SAPTA). أونجوا (ENGOA)، سيرو إيست (SERO-EST)، وإيقوفا (EGUVA)، سيرور .(Serror) إضافة إلى مكاتب الدراسات والمتابعة.

كما تم خلال الإجتماع تقديم عدة عروض تقنية مفصلة تناولت مدى تقدم الأشغال والدراسات الخاصة بعدد من المشاريع الاستراتيجية قيد الانجاز. والمبرمجة للتجسيد قبل أن يسدي وزير الأشغال العمومية جملة من التعليمات الرامية إلى تسريع وتيرة الإنجاز. وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وضمان احترام الآجال التعاقدية ومعايير الجودة.

متابعة تقدم مشروع الخط المنجمي الشرقي

كما استمع الوزير إلى عرض مفصل حول مدى تقدم إنجاز الخط المنجمي الشرقي الرابط بين عنابة - سوق أهراس – تبسة – جبل العنق – بلاد الحدبة. الممتد على مسافة 422 كلم، حيث تم استعراض مدى تقدم الأشغال بمختلف المقاطع، لاسيما عنابة – بوشقوف (54 كلم). واجتناب مدينتي تبسة – تينوكلة (43 كلم)، ودريعة – وادي الكبريت (30 كلم)، وبوشقوف – عين السنيور (72 كلم). مع تقييم مدى احترام رزنامة الإنجاز.

وأسدى جلاوي تعليمات بتعبئة إمكانيات بشرية ومادية إضافية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتسريع وتيرة الأشغال. مع التشديد على ضرورة احترام الالتزامات التعاقدية والالتزام الصارم بمعايير الجودة، بما يضمن تسليم المشروع في الآجال المحددة. كما أمر ببرمجة زيارة ميدانية للمشروع خلال الأيام القليلة المقبلة للوقوف على مدى تقدم الأشغال ميدانيا.

مشروع ربط منطقة توميات بخط السكة الحديدية بشار_تندوف_غارا جبيلات

وتابع الوزير عرضاً حول مدى تقدم أشغال إنجاز ربط محطة توميات بخط السكة الحديدية الرابط بين بشار – تندوف – غارا جبيلات. بالإضافة إلى مشروع إنجاز حلقة مخصصة لشحن وتفريغ خام الحديد بذات المنطقة.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع المؤسسات والهيئات المتدخلة، وتسخير الإمكانيات اللازمة، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة باستكمال الأشغال وتسليم المشروع في الآجال المحددة، بالنظر إلى أهميته في دعم النشاط المنجمي واللوجستيكي.

مشروع خط السكة الحديدية الجزائر – تمنراست:

خصص الاجتماع كذلك لمتابعة مدى تقدم الدراسات والتحضيرات الخاصة بمشروع خط السكة الحديدية الجزائر – تمنراست، حيث تم استعراض وضعية الدراسات المتعلقة بمقطع ورقلة – المنيعة إلى جانب التحضيرات اللازمة لإطلاق مشروع خط الأغواط – غرداية – المنيعة وكذا المنيعة – عين صالح – تمنراست.

وفي هذا الصدد، أكد السيد الوزير على ضرورة تسريع استكمال الدراسات التقنية، واستيفاء جميع الشروط والإجراءات اللازمة لإطلاق المشاريع في أقرب الآجال، مع الحرص على احترام البرنامج الزمني المسطر، بما يساهم في توسيع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وتعزيز الربط بين مختلف مناطق الوطن ودعم النشاط المنجمي.

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