خط السكك الحديدية: جلاوي في ولايتي بشار وتندوف للوقوف على التجارب التقنية
بقلم أسماء.ع
يقوم وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، يومي الخميس و الجمعة 8 و 9 جانفي بزيارة عمل إلى ولايتي بشار و تندوف.
و سيقف وزير الأشغال العمومية، على التجارب التقنية الأولية الجارية تحسبًا لوضع الخط المنجمي الغربي حيز الاستغلال. بعد القيام بتدشينه خلال الأيام القليلة القادمة. و يأتي هذا في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية. و المتعلقة بوضع خط السكة الحديدية المنجمية بشار-تندوف حيز الخدمة في كامل مقاطعه خلال شهر جانفي 2026.
