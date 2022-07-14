خط بحري العاصمة-نابولي: وزير النقل يدعو لاقتراح أسعار تجذب المواطنين

من المقرر أن تطلق السلطات الجزائرية، خط بحري بين العاصمة ونابولي بتاريخ 24 جويلية الجاري. كما دعا وزير النقل إلى انتهاج عملية ترويجية واقتراح أسعار تسمح بجذب أكثر عدد من المواطنين ذهابا و إيابا.

في حين، طالب وزير النقل عبد الله منجي بـ”التفكير في فتح خطوط ووجهات جديدة للتكفل بانشغالات جاليتنا بالخارج”. “بمراعاة الجوانب الاقتصادية ومردودية هذه الخطوط وديمومتها”. “مع مرافقة هذه الاستراتيجية بمخطط لتطوير الأسطول البحري للشركة وتحديثه وفق المعايير الدولية المحينة”. إضافة إلى “إجراء كل التعديلات وأعمال الصيانة اللازمة لاستغلال أمثل للوسائل”. و”التفكير في اقتناء بواخر جديدة عن طريق الموارد المالية المتوفرة في هذا الشأن”.

كما أكد الوزير على ضرورة تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة ببيع التذاكر ومختلف الخدمات المقدمة للمسافرين عن بعد. وكذا التكفل الأمثل بزبائن الشركة على مستوى الوكالات التجارية وعلى متن السفن.