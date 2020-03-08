خط جديد بين العاصمة والمشرية على “طيران الطاسيلي”

دشنت “طيران طاسيلي” اليوم الاحد خطا جويا جديدا يربط بين الجزائر ومشرية بولاية النعامة بواقع ثلاث رحلات في الاسبوع.

هذه الرحلات الجديدة مبرمجة كل يوم أربعاء وسبت و احد ستسمح بتقليص مسافة 800 كلم من الطريق الذي يفصل مدينة مشرية بالعاصمة ما يمكن من ربح الوقت لفائدة المواطنين الراغبين في الالتحاق بهذه الجهة أو تلك في ظرف ساعة ونصف من الزمن.

وأوضح الرئيس المدير العام لطيران لطاسيلي، عادل شرواطي اننا سنتمكن من خلال هذه الرحلة من تقليص الرحلة بين الجزائر ومشرية في اطار البرنامج الوطني الموجه لتطوير الحركة الجوية الداخلية.

وأكد شرواطي أن هذا البرنامج يندرج في اطار توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص تعزيز الرحلات الجوية عبر التراب الوطني.

من جانب اخر اكدت شركة طيران الطاسيلي ان تعزيز خط الجزائر- الوادي- الجزائر قد اصبح حقيقة منذ يوم الثلاثاء الماضي مع تشدين رحلتين اضافيتين جاءت لتدعم الرحلة التي تتم كل يوم جمعة.

أما ولاية غرداية فقد عرفت هي الاخرى منذ يوم الخميس تدشين رحلة بواقع مرتين في الاسبوع مبرمجة كل يوم خميس و سبت.

كما ستستفيد ولاية معسكر هي أيضا ابتداء من 20 من الشهر الجاري من خط جوي انطلاقا من الجزائر العاصمة بواقع رحلتين في الاسبوع.

ومن اجل مرافقة عروضها الجديدة في مجال النقل الجوي قامت شركة طاسيلي ايرليايز بتخفيض اسعارها نحو تلك الوجهات في اطار برنامج ترقوي للانطلاق ب 30 بالمائة سواء بالنسبة للذهاب او للذهاب والاياب.

وخلصت الشركة في الاخير الى التأكيد بان هذا البرنامج الترقوي سيبقى ساريا خلال 30 يوما حسب تاريخ انطلاق كل خط مع فترة سفر صالحة لمدة ستة اشهر.