خط مارسيليا-الجزائر..برمجة رحلة إضافية على متن السفينة “الجزائر 2” 

أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين (ENTMV)، عن برمجت رحلة بحرية إضافية إستثنائية على متن السفينة “الجزائر 2” على خط مارسيليا – الجزائر، يوم الأحد 24 جويلية القادم.

وذلك في إطار التكفل بالمواطنين العالقين بمدينة مرسيليا بفرنسا، الحائزين على تذاكر سفر مفتوحة،

وحسب بيان الشركة، فعلى المواطنين الحائزين على تذاكر سفر مفتوحة، التقرب من مصالح المؤسسة بمرسيليا، من أجل التسجيل على قائمة السفر.

كما يمكن لباقي المواطنين، ممن يعنيهم الأمر، وفي حدود الأماكن المتوفرة إقتناء تذاكر للسفر على نفس الرحلة.