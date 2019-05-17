خفر السواحل الإسبانية تلقي القبض على 05 صيادين جزائريين

علمت النهار من مصادر خاصة أن خفر السواحل الإسبانية، تمكنت من القبض على 05 حراقة جزائريين ويتعلق الأمر بصيادين

ينحدرون من بلدية بوزجار بولاية عين تموشنت، كانوا قد إختفوا منذ أزيد من 05 أيام، بعدما أقلعوا من ميناء بوزجار

في خرجة عادية من أجل صيد السمك في العاشر من الشهر الجاري، ليتقرب أخ أحد المختفين بعد أربعة أيام من المصالح الأمنية

للإعلان عن إختفاء شقيقه رفقة أربعة آخرين وهو الأمر الذي إستدعى تدخل مصالح الدرك الوطني للتحري بميناء بوزجار،

أين أكدت جل الإجراءات أن الصيادين كانوا قد خرجوا بطريقة قانونية من ميناء بوزجار من أجل رحلة صيد للسمك.

وهو الأمر الذي أثار شكوك وفرضيات إختفاءهم وغرقهم، قبل أن تؤكد مصادر إسبانية العثور والقبض على الصيادين المختفين

في 11 من الشهر الجاري بعد إحباط رحلتهم السرية التي حاولوا على إثرها الدخول لإسبانيا، تضيف ذات المصادر .