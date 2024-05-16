خفض أسعار المُكيفات وإستيراد اللحوم.. وزير التجارة يحسم الجدل

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن تسجيل استيراد 26.300 طن من اللحوم الحمراء و10 آلاف طن من اللحوم البيضاء منذ بداية السنة.

وأشار الوزير، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية المجلس الشعبي الوطني، إلى أن العملية ستتواصل الى نهاية السنة الجارية. بالموازاة مع الجهود الذي يبذلها قطاع الفلاحة لضمان وفرة اللحوم في الأسواق وبأثمان معقولة.

وبالنسبة لتوفير المكيفات في السوق بأسعار معقولة مع اقتراب موسم الاصطياف، أوضح زيتوني أن الانتاج الحالي يبلغ 1,5 مليون وحدة في السنة. ويغطي الطلب الوطني البالغ 1.2 مليون وحدة.

كاشفا عن تنظيم اجتماع بوزارة التجارة مع منتجين هذا القطاع لتحديد شبكة الموزعين والمصنعين. ومعرفة الأسعار المطبقة من الخروج من المصنع إلى وصول السلعة للمستهلك، بغرض التحكم في السعر النهائي.

أما بخصوص رفض بعض التجار والمستوردين استغلال أسواق الجملة المنجزة من طرف شركة إنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه “ماغرو”، أكد زيتوني الشروع في إجراءات وقرارات لفرض استغلال هذه الفضاءات والقضاء على شبكات السوق الموازية، لاسيما وأن بناءها كلف الدولة قيمة مالية ناهزت 16 مليار دج.

ومن جهة أخرى، وفي تعقيبه على تدخل النائب، أحمد ربحي، والمتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، أكد زيتوني أن المقاربة التي اعتمدها رئيس الجمهورية، والاجراءات الاستباقية المتخذة، مكنت من تحقيق الوفرة في المنتجات واسعة الاستهلاك في السنة الأخيرة بما في ذلك خلال شهر رمضان الماضي.

وجاء ذلك، على الرغم من الظرف الدولي الصعب وارتفاع الأسعار بسبب الأزمات العالمية.

مضيفا أن تكريس مقاربة تشاركية ضمت كلا من المنتخبين وجمعيات المستهلكين والمنتجين، ساهمت في حالة الارتياح التي يعرفها المواطنون.

وأكد زيتوني أن الوفرة التي ميزت العام الجاري ستستمر خلال السنوات المقبلة.

وفي الأخير، ذكر زيتوني، بأن قصر المعارض الجديد الذي وضع حجره الأساس السيد رئيس الجمهورية في ديسمبر 2022، سيكون جاهزا لاحتضان معرض التجارة البينية الافريقية في سبتمبر 2025.