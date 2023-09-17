خفض عقوبة الوزير الأسبق ارزقي براقي إلى 7 سنوات حبسا نافذا

قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الاحد، بخفض العقوبة للوزير الموارد المائية الاسبق المتهم الموقوف أرزقي براقي”. من 10 إلى 7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الممتلكات والارصدةوالحسابات البنكية. بصفته مدير سابق بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات anbt. تقاسمها الوزير الموقوف مع المتهم الموقوف المقاول “غ. عبد الحق”.

كما قررت ذات الهيئة القضائية بخفض العقوبة لنجل الوزير المتهم “انيس براقي” وجعلها عامين حبسا موقوفة النفاذ. فيما تم تأييد الحكم المسلط على ابنته المتهمة المسماة “ه.براقي” المقدر بـ6 أشهر حبسا غير نافذة. وتأييد الحكم لزوجاته محل المتابعة. وفي منطوق الحكم أيضا استفاد المتهمين الموقوفين لسبب اخر من خفض العقوبة إلى عامين حبسا نافذا لكل من المدعو “ن.ت” و”س.ف”.

وفي ذات السياق، أيد المجلس الاحكام الابتدائية في حق باقي المتهمين محل المتابعة منهم 38 متهما استفاد من حكم البراءة في ذات الملف مع رفع اليد على الحجوزات. مع تأييد الحكم فيما يخص الدعوى المدنية.

وجاء منطوق الحكم بعدما وجه للمتهمين جملة من التهم تتتعلق بجنحة منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير عند ابرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، اخذ فوائد بصفة غير قانونية، تبييض عائدات اجرامية في اطار جماعة اجرامية منظمة جنحة الاثراء الغير مشروع جنحة طلب أو قبول مزية غير مستحقة.