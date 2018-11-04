خفض ميزانية وزارة الداخلية في 2019 ووضع استراتيجية عصرنة الإدارة حيز التطبيق

الوطني
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خفض ميزانية وزارة الداخلية في 2019 ووضع استراتيجية عصرنة الإدارة حيز التطبيق
بقلم سميرة.ل

اجتمع صباح اليوم الأحد، وزير الداخلية والجماعات المحلية نورد الدين بدوي، بلجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، لمناقشة قانون المالية لسنة 2019.

حيث استعرض بدوي، ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2019، حيث أكد انها منخفضة مقارنة بسنة 2018 بنسبة  3.34 بالمائة.

واعتمدت وزارة الداخلية في إعداد مشروع ميزانية على عدة محاور أساسية، على غرار وضع استراتيجية لعصرنة الإدارة، التي هي قائمة على وضع حيز التطبيق للعديد من الإجراءات و القرارات.

هذه القرارات من شأنها تطوير الإدارة الإلكترونية، و الموجهة أساسا للتكفل الأمثل لمتطلبات المواطنين وتدعيم الإدارة بوسائل عصرية.


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