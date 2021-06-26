خلاف إسباني مغربي عن الهجرة غير الشرعية.. هذا موقف الجزائر

أبدى ممثل مجلس الأمة عبد الكريم قريشي، خلال مشاركته في البرلمان العربي. ملاحظاته التحفظية على بعض فقرات مشروع قرار بخصوص موضوع الهجرة غير الشرعية. والتي تخص خلافاً مغربياً – إسبانياً.

وأكد في هذا الصدد على ضرورة النأي بمؤسسات العمل العربي المشترك عن ما يمكن حلّه. في إطار ثنائي محض والعمل من أجل ترقية دور البرلمان العربي في المرافعة لقضايا الشعوب العربية وآمالهم.

واقترح ممثل مجلس الأمة في البرلمان العربي إمكانية تنظيم لقاء مع البرلمان الأوروبي يخصص لتصويب العلاقة بين المؤسستين البرلمانيتين. من خلال مناقشة جميع القضايا والمسائل التي تهم الطرفين. بما في ذلك القضايا الخلافية بهدف التأسيس لآليات تعاون وأساليب عمل أرقى وأكثر حكمة وواقعية. ونفعا لشعوب المنطقتين تُفضي بتجنب الوقوع في المواقف المثارة في السابق.

وقد شارك عبد الكريم قريشي، عضو مجلس الأمة، عضو البرلمان العربي، في فعاليات الجلسة السادسة. من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي. والتي ينظمها البرلمان العربي في الفترة ما بين 22 و28 جوان 2021، بالقاهرة في مصر العربية.

وتضمن جدول الأعمال، اجتماع اللجان الدائمة للبرلمان العربي، ولجانه المتخصصة، وكذا اجتماع هيئة المكتب والجلسة العامة. كما شارك عضو مجلس الأمة في اجتماع لجنة فلسطين. أين جدد موقف الجزائر الثابت وغير القابل للمساومة تجاه القضية الفلسطينية العادلة. منددا بانتهاكات الاحتلال ومخططاته الاستيطانية. مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.