خلاف بالبنك حول الأموال يطيح بمسيّر شركة خاصة وصهره يستعملان فواتير وهمية للتهرّب الضريبي

من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، قضية تزوير طالت فاتورة شراء سلعة وهمية قيمتها 244 مليون سنتيم. حرّرها أحد التجار لفائدة مسير شركة “vodanet” المختصة في نشاط بيع مستلزمات الإعلام الآلي.

وقبض رجال الأمن، في حالة تلبُّس بداخل وكالة بنك bnp بالقبة، على مسيّر الشركة المدعو “ك.رشيد” الذي تبيّن أنه يملك سجلاً تجارياً يستعمله للإيجار فقط من أجل شراء وبيع السلع بنيّة التهرّب الضريبي. برفقة صهره “د.أ.شرف الدين”. وصديق هذا الأخير التاجر المدعو “أ.أيمن”.

ويتابع في ملف الحال 8 متهمين من بينهم اثنان موقوفان بالمؤسسة العقابية بالحراش. ويتعلق الأمر بالمسمى “أ.أيمن” القاطن بولاية قسنطينة والمتهم المسمى “ش. رابح”. حيث يتابع المتهمون بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية. وجنح التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. وجنحة التهرب الضريبي بالنسبة للمتهمين غير الموقوفين.

كما يتابع المتهم الرئيس “أ ايمن” بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية. وجنحة التزوير في محررات إدارية والمشاركة في تزوير محررات رسمية.

“بلاغ يفجّر القضية”

انطلقت وقائع القضية إثر بلاغ تلقته مصالح الأمن الحضري الرابع بالقبة بتاريخ 18 جانفي 2022. فتمّ توقيف المتهمين وتسليمهم لمصالح فصيلة مكافحة الجرائم الاقتصادية، ويتعلّق الأمر بكل من “ك.رشيد”، “أ.أيمن”، “د أ.شرف الدين”،” م.رشيد”.

وفي إطار التحقيق، صرّح المتهم “ك.رشيد” مسيّر شركة “vodanet”، المختصة في بيع مستلزمات الإعلام الآلي، الكائنة بالقبة العاصمة. بأنه يقوم في بعض الأحيان باقتناء المستلزمات من مستوردين باستعمال فواتير شراء. كما يشتري بعض المستلزمات بسوق الحميز أو العلمة دون فوترة.

وبحكم أن نشاطه يفرض عليه الفوترة لدى البيع للشركات الخاصة. اتّصل بصهره “د. أ شرف الدين”، هذا الأخير اتصل بصديقه التاجر “أ.أيمن”، ليحرّر له فواتير مقابل حصوله على 1 بالمائة من قيمة الفاتورة، حيث حرر له فاتورة وهمية بقيمة 244 مليون سنتيم، على أنه باع البضاعة وفي المقابل حرر له شيكا بنكيا بذلك المبلغ لسحبه من البنك. وحصل على مبلغ 2.4 مليون سنتيم، وبالفعل توجّه برفقة صهره إلى وكالة القبة لسحب المبلغ لكنه رفض أن يسلّمه الأموال.

واستكمالا لإجراءات التحقيق، تم السماع للمتهم “أ.أيمن” الذي صرح أنه يملك سجلا تجاريا منذ 2019 بغرض تأجيره. لاستعماله في الحصول على السّلع أو تحرير فواتير مقابل نسبة مالية. وأن “م.رشيد” طلب منه أن يحرّر فاتورة شراء لفائدة أحد معارفه، مقابل حصوله على مبلغ 1.5 مليون.

ولدى تنقّله معه إلى وكالة bnp بالقبة التقيا بالمسمى “د.أ.شرف الدين”، حيث سلمه شيكاً بمبلغ 244 مليون سنتيم. وبعد حصوله على المبلغ رفض منحه لصاحبه. فحاول أن يأخذ منه حقيبة المال، إلى غاية تدخّل مصالح الأمن التي قامت بتوقيفهم، وخلال التحقيق جاءت تصريحات المدعو “د.أ. شرف الدين” مطابقة لتصريحات بقية المتهمين.