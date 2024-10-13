خلاف بين أستاذة وطالبة بكلية العلوم .. جامعة الجزائر 1 توضح 

نشرت جامعة الجزائر 1 اليوم الإثنين بيانا حول واقعة الخلاف بين أستاذة وطالبة بكلية العلوم.

وأكدت جامعة الجزائر 1 أنها وبعد اطلاعها على الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي قامت إدارة الكلية بإستدعاء الطالبة والأستاذة.

وبعد الإستماع لأقوال الطالبة والأستاذة كل على حدى، قررت إدارة الكلية في الأخير إحالة الملف على لجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية للفصل فيه.

هذا ووقع خلاف بين الأستاذة والطالبة بسبب إرتداء الأخيرة للنقاب حسب ما نشره طلبة على الفايسبوك.