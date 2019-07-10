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خلاف بين “الفاف” و”الكاف” بسبب “بلماضي”!

الرياضة
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خلاف بين “الفاف” و”الكاف” بسبب “بلماضي”!
بقلم إسماعيل عشاش

نشب خلاف بين “الفاف” واللجنة المُنظمة لـ”الكان”، بسبب رفض جمال بلماضي التنقل إلى السويس إلى غاية يوم مُباراة “كوت ديفوار”.

وتُصر اللجنة على ضرورة الإلتزام بكل التفاصيل الإدارية والأمنية، والتي تُجبر المنتخبات في المُدن التي تحتضن لقاءاتها قبل 24 ساعة.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فإن الرئيس خير الدين زطشي، لم يُعجب بالفندق الذي خُصص لهم في السويس لبعده عن الملعب.

وتُشير كُل المعطيات لنجاح الإتحاد الجزائري في فرض منطقه على “الكاف”، والإكتفاء بالتواجد في “السويس” يوم غد الخميس لا قبله.


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