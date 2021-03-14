 خلاف بين تاجر ومتسوق يكشف جماعة تروج أوراق نقدية مزورة في مشرع الصفا بتيارت

تمكنت، مصالح الأمن في ولاية تيارت ، من توقيف 4 أشخاص، لتورطهم في ترويج اوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية.

وتمت عملية توقيف المتهمين الذين تتراوح أعمارهم،ما بين 30 و42 سنة إثر دوريات على مستوى السوق الأسبوعي ببلدية مشرع الصفا.

ولفت انتباههم خلاف بين تاجر رفض استلام ورقة نقدية من فئة 2000 دج من مواطن بحجة أنها مزورة.

وتم توقيف الشخص،وتحويله لمصلحة وفتح تحقيق بالقضية، التحريات مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيه الذي منحه الورقة النقدية المزورة وشركائه.

وبعد تفتيش مركبة المشتبه الرئيسي تم ضبط مبلغ مالي قدره 22.000 دج من فئة 2000 دج،تحت المقعد الأمامي الأيمن للمركبة.

واستكمالا للتحقيق تم عرض الأوراق النقدية المحجوزة على مصالح بنك الجزائر وكالة تيارت، الذين أكدوا أن الأوراق النقدية غير أصلية.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية ، قدم المتهمون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، الذي أحال ملف القضية إلى قاضي التحقيق.

وصدر في حق كل من (ح.ج 42 سنة)،(ب.ح 29 سنة) أمر ايداع، ووضع (ب.أ 30سنة) و(س.أ26 سنة) تحت الرقابة القضائية.

ووجهت لهم جنح طرح وتوزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني في التراب الوطني مزورة للتداول.