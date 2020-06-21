خلاف بين دنيا بطمة وزوجها محمد الترك يثير الجدل

ألغت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، متابعة زوجها ومدير أعمالها البحريني، المنتج محمد الترك، على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

كما قامت بطمة، بحذف كل الصور التي تجمعها مع زوجها على صفحتها بنفس الموقع، مما يرجح فرضية نشوب خلاف بينهما.

ويأتي ذلك، بعد أيام قليلة من إحتفالهما بعيد ميلاد إبنتهما غزل، التي أكملت عامها الثالث.

وما زاد من الشكوك حول نشبوب خلاف بينهما، هو تدوينة للمنتج محمد الترك، على حسابه الخاص، كتب فيها : “شكرا لمن علمني أن نهاية التقدير إهانة”.

للإشارة فإن دنيا بطمة تقيم حاليا بالمغرب رفقة زوجها، بسبب منعها من السفر لتورطها بقضية حساب “حمزة مون بيبي”، كما أنها تنتظر طفلها الثاني، حسبما كشفته على حسابها بأنستغرام.