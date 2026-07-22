خلاف بين شابين يتحوّل إلى جريمة قتل بقسنطينة

إهتزت الوحدة الجوارية 14 ليلة أمس على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب، في مقتبل العمر (19) سنة. بعد تلقيه لضربة قاتلة بواسطة آلة حادة من عشريني اخر.

حيثيات الجريمة وحسب المصادر التي أوردت الخبر “للنهار”، فإنها تعود الى خلاف نشب بين الضحية و الجاني. بعد ملاسنات كلامية سرعان ما تحولت إلى اشتباك، استعمل فيها الفاعل أداة حادة (سكين). و يوجه ضربة قاتلة للضحية فارق على اثرها الحياة، وسط ذهول السكان و الحاضرين في مسرح الجريمة