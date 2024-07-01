خلاف بين فلاحين يورطهما في حرق قرابة 20 هكتار من غابات ” تازملت” ببجاية

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين توقيع أقصى عقوبة في حق المتهمين الموقوفين. كل من المدعو ” ع.رابح” 68 سنة فلاح ، والمدعو ” ف.اسماعيل”. رب أسرة فلاح أيضا ويقطن بنفس المنطقة بقرية ” زبدة” ببجاية.

وجاءت طلبات النيابة بالجلسة بعد مثول كلا المتهمين للمحاكمة أمام قاضي الجلسة لمتابعتهما بجناية اضرام الحرائق عمدا بالغابات.

ولدى محاكمة المتهمين تبين أن الوقائع انطلقت خلال شهر مارس 2023، في حدود الساعة الحادي عشر ونصف ليلا. أين نشب حريق مهول بالقرب بالغابة محاذاة مسكن كلا المتهمين. الذين تربطهما علاقة جوار سيئة للغاية لوجود خلافات بينهما حول رعي الأبقار. وقرب اسطبل المتهم الموقوف ” ع.رابح” وحظيرة البقر الخاصة بالمتهم الثاني “ف.اسماعيل”.

وبعد امتداد ألسنة النيران إلى أراضي أخرى ملتهمة جزءا كبيرا من أشجار التفاح والاحراش بمساحة قدرت بحوالي 20 هكتار. ثم إلى غاية الأملاك الخاصة، تدخل السكان. وتم اخماد النيران والسيطرة عليها في حدود الساعة الثانية صباحا.

غير أنه وفي حدود الساعة السابعة ونصف من نفس اليوم اشتعلت النيران من جديد بسبب قوة الرياح. الزم الأمر تخل رجال الدرك الوطني مرفقين برجال الحماية المدنية، وخلال التنقل إلى عين المكان. وتم توقيف المدعو ” ع.رابح” زهو في حالة نفسية سيئة ‘” هيستيريا “.

اعترافات المتهم

وبعد إحالة المشتبه فيه للتحقيق صرح بأن من أشعل النيران عمدا، جاره المسمى ” ف.اسماعيل” الذي يختلف معه من سنوات. وعليه تنقل رجال الدرك الوطني لتوقيف المشتبه فيه الثاني للتحقيق معه حول ملابسات الجريمة.

وفي جلسة المحاكمة تراجع المتهم الاول ” ع.رابح” عن أقواله الأولية التي أدلى بها خلال التحقيق الإبتدائي. مصرحا بأنه لم يشاهد جاره المتهم الثاني “ف.اسماعيل ” يشعل النار بالغابة، يل شك فيه فبلغ عنه عبر الرقم الأخضر.

كما عجز المتهم الثاني ” ف.اسماعيل ” عن الدفاع عن نفسه أمام قضاة الجلسة. بعدما تبين بأنه بيوم الوقائع وبعد ابلاغه من طرف شريكه في المزرعة عن الحريق. لم يكترث بل بقي في منزله إلى غابة وصول رجال الدرك والحماية المدنية.

وتساءل القاضي والنيابة عن سبب مكوثه بالمنزل بدون قلق حيال ما تعرضت به أرضه من خسائر وأضرار خاصة. وان الحريق اندلع بالقرب من اسطبل ابقاره الذي يضم اكثر من ،25 رأسا. فعجز المتهم عن الإدلاء باجابة مقنعة، مكتفيا بأنه كان يعاني من حمى شديدة حينها اعجزته عن مغادرة المنزل.

كما اعترف المتهم أيضا بأنه على خلاف مع المتهم جاره نافيا تهديده أو توريطه كما يدعيه منذ مجريات التحقيق.