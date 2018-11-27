خلاف بين “مبولحي” ومدرب “الحراس” يُطيح بهذا الأخير !

كشف تقارير صحفية عن السر وراء مغادرة “جورج رودريغيز”، مدرب حراس نادي “الاتفاق” السعودي، وتعيين البحريني “عبد العزيز بوحاجية” خلفا له.

وأكدت ذات التقارير، أنّ خلافا نشب بين الحارس الجزائري “مبولحي” ومدرب الحراس “رودريغيز” جعل إدارة النادي تُقيل مدرب الحراس.

وشكرت إدارة الاتفاق السعودي المدرب “رودريغيز” على المجهودات المبذولة مع الفريق في الفترة السابقة متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة.

يذكر أن فريق “مبولحي” يعيش فترة صعبة في الآونة الأخيرة بعد توالي النتائج السلبية في الدوري السعودي.