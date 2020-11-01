خلاف تحوّل إلى شجار ثم جريمة قتل..شاب يقتل جاره بخنجر بعد نزاع حول محل في سيدي بلعباس!

اهتزت مدينة سيدي بلعباس، أمس، على وقع جريمة قتل شنعاء، راح ضحيتها كهل يبلغ من العمر 41 سنة، بعد تلقيه طعنة من جاره البالغ من العمر 38 سنة.

وحسب مصادر محلية مطلعة، فإن الجريمة وقعت إثر شجار بسيط بين الطرفين، وكان السبب في ذلك، هو خلاف حول محل تجاري في الحي المعروف بـ “فيلاج عبو”.

وسرعان ما تطوّر الخلاف والشجار إلى جريمة، حيث قام الضحية بضرب الجاني باستعمال قضيب حديدي، ليرد الأخير، حيث راح يستل خنجرا وبواسطته وجه طعنات للضحية، وتركه يسبح وسط بركة من الدماء.

ومباشرة بعد ذلك، لاذ الجاني بالفرار نحو وجهة غير معروفة، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من توقيفه بسرعة وإخضاعه للتحقيق وتقديمه أمام العدالة.

وفي مسرح الجريمة، جرى نقل المصاب نحو مصلحة الاستعجالات الطبية، قبل أن يلفظ أنفاسه في الطريق.