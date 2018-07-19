خلاف في المجلس البلدي يحرم التلاميذ من الوجبات المدرسية بتلمسان

لن تفتح المطاعم المدرسية ببلدية تيانت ولاية تلمسان، مع الدخول المدرسي المقبل

وذلك بسبب رفض البلدية فتح الإعتمادات المالية الخاصة بالمطاعم المدرسية.

ورفض أغلبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي لتيانت، التصويت لفتح الإعتمادات المالية المسبقة الخاصة بتكاليف الإطعام المدرسي.

و أرجع رئيس البلدية أحمد شريقن، سبب هذا المشكل، إلى أن هناك شخصان حال دون المصادقة على الإعتمادات، بسبب معارضتهما لجلسات المجلس

وفي ظل هذه الخلافات التي يعرفها المجلس، سيحرم حوالي 500 تلميذ من التغذية المدرسية

خاصة و أن معظمهم يقطنون بالقرى والمداشر المجاورة للبلدية.