خلاف قديم يورّط 3 أشقاء قضائيا في محاولة قتل رب أسرة

تعرض رب أسرة يبلغ من العمر 30 سنة يقطن بحي شراربة بلدية الكاليتوس شرقي العاصمة، إلى محاولة قتل عمدي، من طرف ثلاثة أشقاء من عائلة واحدة، حيث تلقى طعنة قوية أسفل البطن بواسطة سكين، كلفته عجزا طبيا لمدة 30 يوماً.

وتبين أن سبب المشاجرة هو وجود خلاف بين المسمى “ن.رابح” والضحية المعتدى عليه المدعو “م.اسلام” اقحم فيه شقيقه كل من المدعو ” محمد هاني” و” سعد”.

وتم متابعة المتهمين الثلاثة بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. والمشاركة في محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد. حيث تم تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق بطلب من أحد المتهمين.

وتتلخص وقائع القضية، أنه بتاريخ 08/02/2024 تقدم المدعو “م. إسلام” بشكوى أمام فرقة الشرطة القضائية ببراقي. مفادها أنه بتاريخ 08/02/2024 تلقى اتصالاً من طرف والدته تخبره أن أخوه تعرض للضرب من قبل “ن. محمد هاني” واخوه “رابح”.

وشاهدهما رفقة والدهما يحملان سكاكين، محاولا المدعو “محمد هاني” ضرب أخيه بساطور، لكنه اعترض له و ضربه بغصن شجرة.

مضيفا أنهما تهجما عليه بسكين وضرباه بطعنة تحت البطن ليتم نقله إلى المستشفى.

ولدى توقيف المدعو “ن محمد هاني”، صرح أن “م. اسلام”، سبه واعتدى عليه بسلاح ابيض. فقام بتوجيه طعنة له تحت البطن بنفس السكين الذي كان لدى الضحية.

كما نفى شقيقه المدعو “رابح” الاعتداء على الضحية بسلاح أبيض، مؤكدا أنه هو من اعتدى عليه بسلاح أبيض. بسبب خلافات بينهما.

وبسماع المتهم الثالث شقيقهما “ساعد”، صرح أن ” اسلام” هو من افتعل الشجار. وبدأ بتلفظ عبارات سب وشتم وهو من طعن شقيقه “محمد هاني”. بسكين في فخذه وهذا الأخير حمله وطعنه به في

بطنه، تحصل على شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة 30 يوما.

بموجب طلب افتتاحي مؤرخ في 12/02/2024، التمس وكيل الجمهورية فتح تحقيق قضائي ضد المتهمين ثلاثتهم السالفي الذكر.