خلال آخر 3 مواسم.. محرز ضمن قائمة مميزة في دوري “روشن”

حجز قائد “الخضر” ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، مكانا ضمن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري “روشن” خلال المواسم الثلاثة الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لدوري “روشن” على منصة “إكس” قائمة أعلى اللاعبين تمريرات حاسمة في موسم واحد، وعرفت القائمة تواجد محرز، الذي التحق بالدوري السعودي. صيف 2023 قادما من مانشستر الانجليزي.

وبصم محرز، في أول مواسمه مع الأهلي، على 13 تمريرة حاسمة. جعلته يدخل قائمة الأكثر صناعة في موسم واحد، مناصفة مع البرازيلي ايغور كورنادو. لاعب الاتحاد السابق، والحالي للشارقة الإماراتي، حققها موسم 2022-2023.

بينما يتصدر قائمة الأكثر تمريرات حاسمة كل من النجم السعودي، سالم الدوسري لاعب الهلال، موسم 2024-2025، والأوروغوياني أليخاندرو كاكو، لاعب التعاون السابق والحالي للعين الإماراتي. موسم 2022-2023، بواقع 15 تمريرة حاسمة لكل منهما.

في حين يتواجد الفرنسي موسى ديابي، في وصافة الترتيب. بـ 14 تمريرة حاسمة، حققها موسم 2024-2025، بألوان نادي اتحاد جدة.