خلال أسبوع: إرهابي يسلم نفسه وإنقاذ 513 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية

سلم الإرهابي المسمى “عقبة كنته سيد أحمد” المكنى “محمد” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمينوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وفي حصيلة أعلنت عنها وزارة الدفاع الوطني، تم توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما تم توقيف 31 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 1 قنطار و66 كلغ من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. وضبط 2.23 كلغ من مادة الكوكايين و131.318 قرصا مهلوسا.

وأحبطت محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وإنقاذ 513 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. وتوقيف 507 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.