خلال أسبوع واحد.. 12 قتيلا في حوادث المرور بالمناطق الحضرية

سجلت مصالح الأمن الوطني 315 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 06 ديسمبر .

وحسب بيان لمصالح الأمن الوطني أسفرت حوادث المرور عن وفاة 12 شخصا وإصابة 362 آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهم.

وأضاف البيان، أن حصيلة هذا الأسبوع عرفت إرتفعا مقارنة بالأسبوع المنصرم، زيادة بـ62 حادث، و76 جريح. كما عرفت إرتفاعا في عدد الوفاة بـ3 قتلى.

وأرجعت ماصلح الأمن الوطني أن السبب الرئيس لحوداث المرور، يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97%. نتيجة عدم احترام قانون المرور، وعدم التقيد بمسافة الأمان، والإفراط في السرعة، والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة. إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

كما تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور. وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة. كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.