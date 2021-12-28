خلال أسبوع واحد.. 34 قتيل و1242 جريح في حوادث المرور

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 ديسمبر، 1056 حادث مرور، تسببت في وفاة 34 شخصا وإصابة 1242 آخرين.

وأوضح ذات المصالح أن أثقل حصيلة سجلت بالعاصمة بوفاة 3 أشخاص في مكان الحادث وجرح 143 آخرين على إثر 138 حادث مرور.

كما سجلت وحدات الحماية المدنية 673 تدخلا سمحت بإخماد 415 حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة. أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 81 تدخل اثر 44 حريق.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية بـ165 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين. عبر 58 ولاية لتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي, كارتداء القناع الواقي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما قامت بـ92 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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من بينهم موظفو بلدية.. توقيف 11 شخصا في قضايا تزوير وثائق سيارات بالحراش

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر بالحراش 11 شخصا مشتبه فيهم في تكوين جماعة أشرار وتزوير ملف قاعدي لإحدى المركبات. وتسليم الوثائق لشخص بدون وجه حق.

وحسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان لذات المصالح، فقد أوقف أمن ولاية الجزائر بالمقاطعة الإدارية للحراش. 11 شخصا مشتبه فيهم في قضية تكوين جماعة أشرار وتزوير ملف قاعدي لمركبة من بينهم موظفين في إحدى بلديات العاصمة. وسوء استعمال الوظيفة والنصب والاحتيال مع خيانة الأمانة وإفشاء السر المهني وقبول مزايا غير مستحقة.

وأضاف ذات البيان أن القضية تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا بعد إجراء تحريات واسعة. حيث أدت إلى توقيف المشتبه فيه الأول مزور بطاقة الإقامة التي وضعت بالملف القاعدي للمركبة بالتواطؤ مع بعض الموظفين بالبلدية.

وبعد مواصلة التحريات وتنفيذا لعملية التفتيش تم توقيف 10 أشخاص آخرين مشتبه فيهم في قضية الحال”.

من جهة أخرى, أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر بشبكة إجرامية منظمة تنشط على مستوى محطات الوقود. بشارع كريم بلقاسم بالمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، تم خلالها توقيف ثلاثة أشخاص واسترجاع السيارة التي كانت محل السرقة.

وتمت معالجة هذه القضية –يضيف بيان ذات المصالح — بعد أن قدم مواطن شكوى لدى مصالح الأمن الحضري الثالث. لأمن هذه المقاطعة الإدارية مفادها تعرض مركبة للسرقة وهي في حالة توقف على مستوى محطة البنزين بشارع كريم بلقاسم. أدى ذلك إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف ثلاثة أشخاص واسترجاع السيارة محل السرقة.

وبعد مواصلة التحريات تبين أن المشتبه فيهم قاموا بعدة عمليات سرقة من خلال استهداف محطات الوقود. حيث تعهدوا للدخول إلى المحطات للاستيلاء على كل ما هو متاح. بعد أن يقوم شركائهم بتشتيت تركيز العمال بمحطات الوقود، يضيف البيان.